Россия запустила по Украине 135 дронов: как отработала ПВО

Ночная атака России

Враг начал свою атаку с вечера 17 октября. Движение вражеских дронов фиксировали в Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской, Житомирской, Черкасской, Ровенской, Волынской, Кировоградской, Херсонской, Одесской, Днепропетровской области.

В Киеве ночью работала ПВО и раздавались взрывы. В Киевской городской военной администрации заявили, что это была одна из самых массированных атак беспилотниками по гражданскому населению и инфраструктуре.

В Киеве прямых попаданий не было, пострадавших и разрушений нет.

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