Росія запустила по Україні 135 дронів: як відпрацювала ППО

Нічна атака Росії

Ворог розпочав свою атаку ще з вечора 17 жовтня. Рух ворожих дронів фіксували у Київській, Чернігівській, Полтавській, Сумській, Житомирській, Черкаській, Рівненській, Волинській, Кіровоградській, Херсонській, Одеській, Дніпропетровській області.

У Києві вночі працювала ППО та лунали вибухи. У Київській міській військовій адміністрації заявили, що це була одна з наймасованіших атак безпілотниками по цивільному населенню та інфраструктурі.

У Києві прямих влучань не було, постраждалих та руйнувань немає.

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