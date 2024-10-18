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Одна из самых массированных атак дронов. В КГВА рассказали о последствиях обстрела Киева

Киев, Пятница 18 октября 2024 08:47
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Одна из самых массированных атак дронов. В КГВА рассказали о последствиях обстрела Киева Фото: КГВА рассказала о последствиях массированной атаки дронов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты в ночь на 18 октября пытались атаковать Киев дронами. В столице прямых попаданий не было.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram.

КГВА назвала атаку одной из самых массовых. Все дроны, двигавшиеся в направлении Киева, были уничтожены.

"Российские войска совершили одну из самых массированных атак беспилотниками по гражданскому населению и инфраструктуре Украины. Вражеские дроны угрожали и Киеву. Но благодаря слаженной работе Сил обороны, все БПЛА, которые двигались в сторону столицы, были обезврежены", - говорится в сообщении.

Боевая работа в воздушном пространстве Киева на его происках длилась более 4,5 часа. По предварительным данным, в Киеве пострадавших и разрушений нет.

Что еще известно о ночной атаке

Информация о том, что россияне запустили дроны в направлении Украины, появилась еще вечером 17 октября. По состоянию на утро боевая работа продолжается.

Движение вражеских дронов фиксировалось в Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской, Житомирской, Черкасской, Ровенской, Волынской, Кировоградской, Херсонской, Одесской, Днепропетровской области.

Как известно, в Киеве ночью раздавались взрывы, работала противовоздушная оборона.

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