ua en ru
Пт, 18 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве слышны сильные взрывы

Пятница 18 октября 2024 02:11
UA EN RU
В Киеве слышны сильные взрывы Фото: люди в метро во время тревоги (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 18 октября в Киеве второй раз слышны сильные взрывы. В столице продолжается тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.

Взрывы раздались примерно в 02:04. Что послужило их причиной, пока официальной информации нет. По неофициальной информации, в пригороде работает ПВО.

Сейчас известно только о работе сил ПВО в регионе, о чем рассказали в Киевской областной военной администрации (КОВА) в момент взрывов в Киеве. Также там отметили, чтобы люди не фотографировали и не снимали на видео работу военных, сбитие воздушных целей или их падение.

Отметим, что около часа назад в Киеве также слышались звуки взрывов. Тогда в столице силы ПВО работали по вражеским дронам, которые в очередной раз запустили россияне.

Обновлено в 03:08

В Киеве объявили отбой тревоги. Однако угроза применения ударных БпЛА в других областях продолжается.

Где объявили тревогу

По состоянию на 02:07 воздушную тревогу объявили почти по всей территории Украины. Сигнал связан именно с БпЛА российских захватчиков.

В Киеве слышны сильные взрывы

Напомним, что в ночь на 17 октября российские оккупанты запустили по Украине 56 беспилотников и нанесли удар управляемой авиационной ракетной Х-59 с территории Курской области.

Силам ПВО удалось сбить 22 вражеских дрона, еще 27 были локально потеряны в результате противодействия РЭБ, и еще два беспилотника вышли из воздушного пространства Украины в направлении Беларуси.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что всего было зафиксировано 5 попаданий врага. Они пришлись на объекты инфраструктуры в прифронтовых областях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Зеленский отреагировал на вброс о планах Украины "восстановить ядерный арсенал"
Зеленский отреагировал на вброс о планах Украины "восстановить ядерный арсенал"
DAILY
Отказ от транзита: Украина предложила новую схему поставок газа в Европу
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Отказ от транзита: Украина предложила новую схему поставок газа в Европу