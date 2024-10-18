Россия запустила по Украине 135 дронов: как отработала ПВО

Россия запустила по Украине 135 ударных дронов и неизвестных беспилотников. Большинство целей сбила противовоздушная оборона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Еще 44 беспилотника локационно потеряны, два - улетели в Беларусь, до десяти вражеских дронов в воздушном пространстве центральных областей Украины. Боевая работа продолжается.

Атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы. В результате противовоздушного боя сбито 80 вражеских дронов.

Россияне запускали дроны по Украине из Курска, Орела, Приморско-Ахтарска. По состоянию на 08:30 зафиксированы пуски 135 дронов.

Ночная атака России

Враг начал свою атаку с вечера 17 октября. Движение вражеских дронов фиксировали в Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской, Житомирской, Черкасской, Ровенской, Волынской, Кировоградской, Херсонской, Одесской, Днепропетровской области.

В Киеве ночью работала ПВО и раздавались взрывы. В Киевской городской военной администрации заявили, что это была одна из самых массированных атак беспилотниками по гражданскому населению и инфраструктуре.

В Киеве прямых попаданий не было, пострадавших и разрушений нет.

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