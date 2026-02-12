Россия запустила новую системы защиты от FPV-дронов
На оккупированной части Запорожской области зафиксированы испытания новой противодроновой системы, основанной на вращающихся элементах. Разработка стала реализацией ранее запатентованной идеи и направлена на механическое отражение атак FPV-дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию DEFENSE EXPRESS.
Читайте также: Российский FPV-дрон атаковал латвийских журналистов в Донецкой области
Российские военные приступили к тестированию экспериментальной системы противодействия беспилотникам, построенной на принципе быстрого вращения тросов вокруг защищаемой платформы.
По данным открытых источников, первый образец применяется в зоне оккупации Запорожской области в рамках инициативы так называемого 70-го мотострелкового полка.
На распространенном видео показан наземный роботизированный комплекс, основной задачей которого, судя по всему, является проверка эффективности данной конструкции. Система предполагает раскручивание тросов с высокой скоростью для физического отражения FPV-дронов.
От патента к практике
Идея подобной "вентиляторной" защиты была запатентована в РФ еще в мае 2025 года как средство прикрытия легкой автомобильной техники.
Ранее, в декабре 2023 года, регистрировался патент с использованием тросов для защиты от сбросов. Таким образом, путь от концепции до практической реализации занял более двух лет.
Тросы легче жестких лопастей и менее уязвимы при контакте с поверхностью, однако механизм их вращения занимает значительный внутренний объем конструкции.
Ограничения и вопросы
На опубликованных кадрах техника движется по ровной местности без препятствий. Остается открытым вопрос, как система поведет себя при столкновении с ветками, высокой травой или на пересеченной местности.
Также неясно, насколько долговечной окажется конструкция и как часто тросы будут запутываться.
Тем не менее, аналитики не исключают появления новых экспериментальных решений в ближайшей перспективе.
Напоминаем, что украинские Силы обороны нанесли удары по военным объектам на территории России: в районе Суджи Курской области поражен пункт управления, а в Ростовской области уничтожен склад беспилотников. В результате операции выведено из строя около 6 тысяч FPV-дронов, предназначенных для применения на фронте.
Отметим, что в российском оборонном секторе отмечен переход к серийному производству новых типов боеприпасов для беспилотников, что свидетельствует о стремлении выстроить более стабильную систему снабжения и стандартизировать применяемое вооружение.