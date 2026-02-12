ua en ru
Главная » Новости » Война в Украине

Россия запустила новую системы защиты от FPV-дронов

Украина, РФ, Четверг 12 февраля 2026 04:45
Россия запустила новую системы защиты от FPV-дронов
Автор: Никончук Анастасия

На оккупированной части Запорожской области зафиксированы испытания новой противодроновой системы, основанной на вращающихся элементах. Разработка стала реализацией ранее запатентованной идеи и направлена на механическое отражение атак FPV-дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию DEFENSE EXPRESS.

Российские военные приступили к тестированию экспериментальной системы противодействия беспилотникам, построенной на принципе быстрого вращения тросов вокруг защищаемой платформы.

По данным открытых источников, первый образец применяется в зоне оккупации Запорожской области в рамках инициативы так называемого 70-го мотострелкового полка.

На распространенном видео показан наземный роботизированный комплекс, основной задачей которого, судя по всему, является проверка эффективности данной конструкции. Система предполагает раскручивание тросов с высокой скоростью для физического отражения FPV-дронов.

От патента к практике

Идея подобной "вентиляторной" защиты была запатентована в РФ еще в мае 2025 года как средство прикрытия легкой автомобильной техники.

Ранее, в декабре 2023 года, регистрировался патент с использованием тросов для защиты от сбросов. Таким образом, путь от концепции до практической реализации занял более двух лет.

Тросы легче жестких лопастей и менее уязвимы при контакте с поверхностью, однако механизм их вращения занимает значительный внутренний объем конструкции.

Ограничения и вопросы

На опубликованных кадрах техника движется по ровной местности без препятствий. Остается открытым вопрос, как система поведет себя при столкновении с ветками, высокой травой или на пересеченной местности.

Также неясно, насколько долговечной окажется конструкция и как часто тросы будут запутываться.

Тем не менее, аналитики не исключают появления новых экспериментальных решений в ближайшей перспективе.

Напоминаем, что украинские Силы обороны нанесли удары по военным объектам на территории России: в районе Суджи Курской области поражен пункт управления, а в Ростовской области уничтожен склад беспилотников. В результате операции выведено из строя около 6 тысяч FPV-дронов, предназначенных для применения на фронте.

Отметим, что в российском оборонном секторе отмечен переход к серийному производству новых типов боеприпасов для беспилотников, что свидетельствует о стремлении выстроить более стабильную систему снабжения и стандартизировать применяемое вооружение.

