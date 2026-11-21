Напомним, в ночь на 21 ноября российские войска нанесли удар двумя баллистическими ракетами по центру Кривого Рога. Пострадали более 50 человек, есть погибшие.

Позже враг еще раз атаковал Кривой Рог - беспилотник попал в промышленное предприятие.

А утром россияне нанесли ракетный удар по Киеву. В Подольском районе столицы в результате атаки загорелись два частных жилых дома.