Нагадаємо, у ніч на 21 листопада російські війська завдали удару двома балістичними ракетами по центру Кривого Рогу. Постраждали понад 50 людей, є загиблі.

Пізніше ворог ще раз атакував Кривий Ріг - безпілотник влучив у промислове підприємство.

А вранці росіяни завдали ракетного удару по Києву. У Подільському районі столиці внаслідок атаки загорілися два приватні житлові будинки.