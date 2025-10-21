ua en ru
Россия запускает по Украине все больше дронов: британская разведка назвала цифры

Украина, Вторник 21 октября 2025 21:28
Россия запускает по Украине все больше дронов: британская разведка назвала цифры Иллюстративное фото: Россия усилила удары "Шахедами" по Украине (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты увеличивают применение против Украины ударных беспилотников. В сентябре враг использовал более 5 тысяч таких дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные британской разведки.

По информации разведки Британии, в сентябре Россия выпустила около 5500 ударных беспилотников по Украине. Это заметно больше, чем в августе, когда их было примерно 4100. Тогда атаки, вероятно, были сокращены, чтобы создать видимость готовности к "серьезным переговорам". В октябре 2025 года Россия по состоянию на сегодняшний день запустила свыше 3000 таких беспилотников.

Темп ударов остается высоким. В сентябре Россия провела четыре массированных атаки с участием стратегических бомбардировщиков. Самая масштабная произошла 7 сентября - было выпущено более 800 целей, в основном дронов.

В разведке уточнили, что комбинация ракет и дронов призвана перегрузить украинскую ПВО и повысить шансы выживаемости российских снарядов. За месяц Россия также запустила более 70 новейших крылатых ракет AS-23a KODIAK (натовское обозначение для ракет Х-101, Х-102)..

"Критическая национальная инфраструктура Украины почти наверняка стала приоритетной целью России. Москва, как и ранее, стремится нанести ущерб украинской энергетической системе перед зимним сезоном. Только в октябре 2025 года Россия уже совершила четыре масштабные атаки на объекты украинской критической инфраструктуры", - добавили в разведке.

Атака дронов 21 октября

Напомним, сегодня, 21 октября, днем российские оккупанты нанесли массированный удар по Новгород-Северскому Черниговской области. Там было около 20 "прилетов" ударных беспилотников.

В результате такой атаки оккупантов погибли три человека. Еще 10 мирных жителей пострадали, среди них 10-летняя девочка.

