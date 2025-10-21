ua en ru
Вт, 21 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росія запускає по Україні все більше дронів: британська розвідка назвала цифри

Україна, Вівторок 21 жовтня 2025 21:28
UA EN RU
Росія запускає по Україні все більше дронів: британська розвідка назвала цифри Ілюстративне фото: Росія посилила удари "Шахедами" по Україні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти збільшують застосування проти України ударних безпілотників. У вересні ворог використав понад 5 тисяч таких дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані британської розвідки.

За інформацією розвідки Британії, у вересні Росія випустила близько 5500 ударних безпілотників по Україні. Це помітно більше, ніж у серпні, коли їх було приблизно 4100. Тоді атаки, ймовірно, були скорочені, щоб створити видимість готовності до "серйозних переговорів". У жовтні 2025 року Росія станом на сьогодні запустила понад 3000 таких безпілотників.

Темп ударів залишається високим. У вересні Росія провела чотири масовані атаки за участю стратегічних бомбардувальників. Наймасштабніша сталася 7 вересня - було випущено понад 800 цілей, переважно дронів.

У розвідці уточнили, що комбінація ракет і дронів покликана перевантажити українську ППО і підвищити шанси виживання російських снарядів. За місяць Росія також запустила понад 70 новітніх крилатих ракет AS-23a KODIAK (натовське позначення для ракет Х-101, Х-102).

"Критична національна інфраструктура України майже напевно стала пріоритетною метою Росії. Москва, як і раніше, прагне завдати шкоди українській енергетичній системі перед зимовим сезоном. Тільки в жовтні 2025 року Росія вже здійснила чотири масштабні атаки на об'єкти української критичної інфраструктури", - додали в розвідці.

Атака дронів 21 жовтня

Нагадаємо, сьогодні, 21 жовтня, вдень російські окупанти завдали масованого удару по Новгород-Сіверському Чернігівської області. Там було близько 20 "прильотів" ударних безпілотників.

Унаслідок такої атаки окупантів загинули три людини. Ще 10 мирних жителів постраждали, серед них 10-річна дівчинка.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Великобританія Війна в Україні Дрони Атака дронів
Новини
США і Росія призупинили підготовку до зустрічі Трампа і Путіна, - NBC News
США і Росія призупинили підготовку до зустрічі Трампа і Путіна, - NBC News
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію