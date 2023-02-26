Россия предложила Ирану помощь с ракетной программой в обмен на оружие, - ЦРУ

Сегодня, 26 февраля, директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что есть доказательства того, что Россия предложила помощь Ирану с ракетной программой в обмен на военную помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Напомним, на днях российский диктатор допустил, что в будущем РФ рухнет. Традиционно в этом глава Кремля обвинил Запад.

В то же время, руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов допускает, что Россия может развалиться на несколько субъектов.

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