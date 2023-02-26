Россия предложила Ирану помощь с ракетной программой в обмен на оружие, - ЦРУ

Сегодня, 26 февраля, директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что есть доказательства того, что Россия предложила помощь Ирану с ракетной программой в обмен на военную помощь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
.
Сергеем Нарышкиным,
Напомним, на днях российский диктатор допустил, что в будущем РФ рухнет. Традиционно в этом глава Кремля обвинил Запад.
В то же время, руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов допускает, что Россия может развалиться на несколько субъектов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.