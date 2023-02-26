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Росія запропонувала Ірану допомогу з ракетною програмою в обмін на зброю, - ЦРУ

Фото: директор ЦРУ Вільям Бернс (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 26 лютого, директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що є докази того, що Росія запропонувала допомогу Ірану з ракетною програмою в обмін на військову допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Сергієм Наришкіним,

Нагадаємо, днями російський диктатор допустив, що у майбутньому РФ розвалиться. Традиційно у цьому глава Кремля звинуватив Захід.

Водночас керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов допускає, що Росія може розвалитися на декілька суб'єктів.

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