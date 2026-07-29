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Россия заманивает контрактников на войну рекордными выплатами за счет регионов

17:56 29.07.2026 Ср
2 мин
Сколько стоит "пушечное мясо" армии РФ?
aimg Елена Бджола
Россия заманивает контрактников на войну рекордными выплатами за счет регионов Фото: мобилизация в России (Getty Images)
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Власти страны-агрессора требуют от обнищавших регионов повышать разовые выплаты контрактным военнослужащим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Центра противодействия дезинформации в Telegram.

"Аукцион смерти" для российских контрактников

Несмотря на углубление кризиса региональных бюджетов в России, власти страны хотят от областей повышения выплат за подписание контрактов с Минобороны, пишет ЦПД.

Сколько платят новому "пушечному мясу" российской армии в:

  • Ханты-Мансийском округе - 4,1 млн рублей (51,25 тыс долл),
  • Дагестане - 3,6-4,1 млн рублей (45-51,25 тыс долл),
  • Карачаево-Черкессии - 3,1 млн рублей (38,75 тыс долл),
  • Смоленской области - 2,1 млн рублей (26,25 тыс долл).

За неимением желающих идти на войну в ряде регионов ввели вознаграждение даже для рекрутеров, говорят в ЦПД.

"Добровольцев" все меньше

На фоне огромных потерь на войне против Украины поток "добровольцев" уменьшается.

Однако Россия требует от регионов в ущерб себе привлекать людей в войска деньгами, уточнили в Центре.

Из-за нехватки средств регионы РФ вынуждены отказываться от:

  • социальных программ,
  • развития образования и медицины,
  • ремонта инфраструктуры.

За такую политику Россия заплатит большую цену, считают в ЦПД. Это разрушение региональных экономик в сочетании с демографической катастрофой с необратимыми последствиями.

Напомним, в Армении зафиксирован резкий рост спроса на аренду и покупку жилья среди россиян. Это похоже на массовую миграцию из РФ в 2022 году во время объявления "частичной мобилизации".

27 июля в России снова объявили о приоритетности военного бюджета. Денег на него традиционно не хватает.

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