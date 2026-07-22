Россия оставила без света более 100 тысяч жителей Черниговщины
Атака РФ оставила без света часть Черниговской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АО "Черниговоблэнерго".
Причиной тому стала атака врага на энергообъект.
По предварительным данным, обесточено более 100 тысяч потребителей.
"В результате атаки врага поврежден энергообъект. Обесточено более 100 тысяч абонентов в городе Чернигов, Черниговском и Корюковском районах", - говорится в заявлении.
В облэнерго также добавили, что восстановительные работы начнутся, как только разрешит ситуация с безопасностью.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, хватит ли Украине газа и света зимой. Кабмин Корецкого должен найти оптимальные решения для обеспечения защиты энергообъектов от российских атак зимой.
Тем временем президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые назначения для защиты неба .