Росія залишила без світла понад 100 тисяч жителів Чернігівщини
Атака РФ залишила без світла частину Чернігівської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АТ "Чернігівобленерго".
Причиною цього стала атака ворога на енергооб'єкт.
За попередніми даними, знеструмлено понад 100 тисяч споживачів.
"Внаслідок атаки ворога пошкоджено енергооб'єкт. Знеструмлено понад 100 тисяч абонентів у місті Чернігів, Чернігівському і Корюківському районах", - йдеться у заяві.
В обленерго також додали, що відновлювальні роботи розпочнуться, щойно дозволить безпекова ситуація.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, чи вистачить Україні газу та світла взимку. Кабмін Корецького мусить знайти оптимальні рішення, щоб забезпечити захист енергооб'єктів від російських атак взимку.
Тим часом президент України Володимир Зеленський анонсував нові призначення для захисту неба.