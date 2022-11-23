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Россия оставила нас в темноте, - президент Молдовы отреагировала на ракетный удар по Украине

Фото: президент Молдовы Майя Санду (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Молдовы Майя Санду обвинила Россию в массовых отключениях электроэнергии в стране после ракетных ударов по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Майи Санду.

"Россия оставила Молдову в темноте. Война России в Украине убивает людей, уничтожает ракетами жилые дома и энергетическую инфраструктуру. В Украине продолжаются атаки. Люди достают своих раненых из-под завалов. И оплакивают своих умерших близких. Жизнь людей не вернуть назад", - написала президент Молдовы.

По ее словам, электроснабжение можно возобновить, и все госорганы уже работают над этим.

"Мы не можем доверять режиму, который оставляет нас в темноте и холоде, который намеренно убивает людей из-за простого желания оставить других людей бедными и смиренными. Как бы трудно сейчас ни было, наш единственный путь, будущий путь Республики Молдова, должен оставаться к свободному миру", - добавила Санду.

Напомним, сегодня, 23 ноября, Россия устроила очередной ракетный террор Украины. В большинстве областей сообщают об отключении света и возможном отсутствии водоснабжения.

Кроме того, в Молдове возникли проблемы со светом из-за ракетных ударов россиян по Украине. Половина страны остались без электроэнергии.

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МолдоваЭлектроэнергияракетный удар