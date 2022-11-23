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Половина Молдовы осталась без света из-за ракетных ударов по Украине

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Кишинев, Среда 23 ноября 2022 15:05
Половина Молдовы осталась без света из-за ракетных ударов по Украине Фото: в Молдове проблемы со светом из-за обстрела Украины (pixabay com)
Автор: Наталья Юрченко

В Молдове возникли проблемы со светом из-за ракетных ударов россиян по Украине. Половина страны осталась без электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Молдовы Андрея Спину в Twitter.

"Массовое отключение электроэнергии в Молдове после сегодняшней российской атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру", - отметил он.

По словам премьера, половина потребителей в Молдове осталась без света. Коммунальщики уже решают проблему.

Напомним, Россия устроила очередной ракетный террор Украины, о взрывах и работе ПВО сообщают во многих областях.

В то же время в большинстве областей сообщают об отключении света и возможном отсутствии водоснабжения.

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Молдова відключеня світла Электроэнергия ракетный удар
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