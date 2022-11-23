Росія залишила нас у темряві, - президентка Молдови відреагувала на ракетний удар по Україні

Президент Молдови Майя Санду звинуватила Росію у масових відключеннях електроенергії в країні, які сталися після ракетних ударів по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Майї Санду.

"Росія залишила Молдову у темряві. Війна Росії в Україні вбиває людей, знищує ракетами житлові будинки та енергетичну інфраструктуру. В Україні продовжуються атаки. Люди дістають своїх поранених із-під завалів. І оплакують своїх померлих близьких. Життя людей не повернути назад", - написала президент Молдови.

За її словами, електропостачання можна поновити і всі держоргани вже працюють над цим.

"Ми не можемо довіряти режиму, який залишає нас у темряві та холоді, який навмисно вбиває людей через просте бажання залишити інших людей бідними та смиренними. Хоч би як важко зараз було, наш єдиний шлях, майбутній шлях Республіки Молдова, повинен залишатися до вільного світу", - додала Санду.