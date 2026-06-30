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В США ответили, защитят ли страны Балтии в случае вторжения РФ

14:09 30.06.2026 Вт
2 мин
Новое заявление противоречит громким угрозам Трампа
aimg Юлия Капитонова
В США ответили, защитят ли страны Балтии в случае вторжения РФ Фото: армия США готова дать отпор России (Getty Images)
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Соединенные Штаты не бросят на произвол судьбы европейских союзников, если Россия начнет вторжение в страны Балтии. Все члены НАТО уже активно готовятся отражать потенциальную атаку врага.

С таким заявлением выступил американский командующий сухопутными силами НАТО в Европе Крис Донагью, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Накануне в Эстонии было представлено новое командование НАТО войсками в странах Балтии.

На этом фоне Крис Донагью решил успокоить союзников США. Он подчеркнул, что американские солдаты готовы сражаться бок о бок с европейцами, если Россия начнет войну.

"Соединенные Штаты будут рядом с вами. Именно так и строится сдерживание: не словами с трибуны, а солдатами, чьи ботинки увязли в грязи", - заверил командующий.

К слову, это заявление Криса Донагью идет вразрез с недавними угрозами Дональда Трампа. Президент США пугал Европу, мол, она останется один на один с армией РФ в случае ее вторжения.

Несмотря на это, НАТО готовится к разным сценариям развития событий. К примеру, Североатлантический союз создал уже вторую зону командования в странах Балтии и Польше.

Это решение позволило перебросить еще больше войск Североатлантического союза к границам с Россией.

"Это наглядное и убедительное проявление единства и готовности НАТО, а также нашей коллективной решимости защищать каждый дюйм территории союзников", - прокомментировал этот шаг министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Недавно РБК-Украина сообщало, что в Сенате США был представлен двухпартийный законопроект. Его главная цель - существенно ускорить поставки Украине необходимых боеприпасов.

Также известно, что в НАТО готовы выделить Киеву колоссальные средства на оборону даже без участия США.

К активному обсуждению российско-украинской войны снова присоединилась Турция. Эрдоган выступил с новым предложением.

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