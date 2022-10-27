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Россия угрожает ответными мерами в случае конфискации активов в ЕС

Фото: официальный представитель МИД России Мария Захарова (facebook com MIDRussia)
Автор: Юлия Бойко

Российская Федерация готова принять ответные меры, если Европейский союз конфискует ее государственные активы и активы ее граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, которую цитирует Reuters.

В частности, отвечая на вопрос о комментариях европейских лидеров о возможной конфискации российских активов в Евросоюзе, она заявила, что это будет "воровство".

"Судебная система ЕС отказывается защищать собственность россиян", - добавила она.

Напомним, ранее глава Европейского совета Шарль Мишель заявлял, что Евросоюз намерен использовать замороженные активы России на расходы по восстановлению Украины. Сейчас страны-участницы готовят соответствующий механизм.

Однако данный процесс может заблокировать, например, позиция таких стран как Австрия. На днях канцлер Карл Нехаммер заявил, что поддержит передачу конфискованных российских активов, только если она будет признана законной в суде.

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Российская ФедерацияЕвросоюзКонфискация имуществаВойна России против Украины