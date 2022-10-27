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Росія погрожує заходами у відповідь у разі конфіскації активів у ЄС

Фото: офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова (facebook com MIDRussia)
Автор: Юлія Бойко

Російська Федерація готова вжити заходів у відповідь, якщо Європейський союз конфіскує її державні активи та активи її громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву офіційного представника Міністерства закордонних справ Росії Марії Захарової, яку цитує Reuters .

Зокрема, відповідаючи на запитання щодо коментарів європейських лідерів щодо можливої конфіскації російських активів у Євросоюзі, вона заявила, що це буде "крадіжка".

"Судова система ЄС відмовляється захищати власність росіян", - додала вона.

Нагадаємо, раніше голова Європейської ради Шарль Мішель заявляв, що Євросоюз має намір використати заморожені активи Росії на витрати на відновлення України. Наразі країни-учасниці готують відповідний механізм.

Однак цей процес може заблокувати, наприклад, позиція таких країн як Австрія. Днями канцлер Карл Нехаммер заявив, що підтримає передачу конфіскованих російських активів, лише якщо її буде визнано законною в суді.

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Російська ФедераціяЕвросоюзКонфіскація майнаВійна Росії проти України