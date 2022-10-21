ua ru
Пт, 21 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ЕС хочет использовать замороженные активы России на восстановление Украины

Новина українською →
Пятница 21 октября 2022 17:24
ЕС хочет использовать замороженные активы России на восстановление Украины Фото: глава Евросовета Шарль Мишель (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Евросоюз намерен использовать замороженные активы России для расходов по восстановлению Украины. Готовятся необходимые предложения по использованию денег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Евросовета Шарля Мишеля.

Лидеры стран союза поручили Еврокомиссии подготовить необходимые предложения по использованию денег России. Мишель отметил, что ЕС должен относиться к российским активам как к инструменту восстановления Украины.

"Евросовет призвал Европейскую комиссию подать предложения по использованию замороженных средств для поддержки восстановления Украины в соответствии с правом ЕС и международным правом", - добавил Мишель.

Напомним, что до конца года должен появиться реальный механизм передачи замороженных активов России, в скором времени появятся реальные решения по конфискации.

Ранее стало известно, что ЕС разрабатывает схему передачи активов РФ на восстановление Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Евросоюз Шарль Мишель Война в Украине
NEWS
"Укрэнерго" вводит контролируемое потребление электроэнергии: список областей
"Укрэнерго" вводит контролируемое потребление электроэнергии: список областей
DAILY
Денис "Кит" Прохоров: Если не будет Украины, свободной Беларуси тоже не будет
Роман Чернышевкорреспондент Денис "Кит" Прохоров: Если не будет Украины, свободной Беларуси тоже не будет