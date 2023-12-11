Россия угрожает не только Украине, но и НАТО, - глава МИД Чехии

Реальная российская угроза существует не только для Украины, но и для стран, которые сейчас являются членами НАТО. Поэтому Украине должна получить всю необходимую помощь.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал глава МИД Чехии Ян Липавский.

"Если посмотреть на российскую стратегию, то она определенно такая. У них есть планы по созданию огромных армий. Так что в этом отношении Украина - лишь один эпизод в гораздо более широкой схеме", - сказал он.

По его словам, в этом контексте любая помощь Украине имеет смысл.

"Если мы сейчас прекратим поддержку Украины и Украина потерпит неудачу, мы, как Европа, как европейское сообщество, как трансатлантическое сообщество, столкнемся с Россией еще ближе. Поэтому нам нужно помочь Украине любым возможным способом", - сказа министр.

Как отметил Липавский, союзники должны предоставить Украине то, что необходимо поддержать Украину в ее стремлении стать членом ЕС и НАТО, "потому что именно за это украинцы борются ежедневно".

"И, конечно, наша огромная задача - отправить и обеспечить эту помощь. И опять же, даже если бы мы не отправляли ее в Украину, через несколько лет Россия придумает что-то новое, и это останется угрозой европейской безопасности. Поэтому нам нужно сделать это сейчас. Это на благо Украины, на наше благо, и это будет очень большая задача", - добавил министр.

Сокращение помощи Украине

Напомним, по данным Кильского института мировой экономики, объем новой выделенной помощи Украине с августа по октябрь 2023 года резко сократился: общая стоимость новых пакетов составила всего 2,11 млрд евро, что является самой низкой суммой с января 2022 года.

Основной оставшейся группой активных доноров являются отдельные европейские страны, такие как Хорватия, Финляндия, Германия, Ирландия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Швейцария, а также страны НАТО, такие как Канада и Великобритания.

По данным Пентагона, у США осталось около 5,9 млрд долларов на военную помощь Украине. Если Конгресс не одобрит пакет на 60 млрд долларов, Вашингтон не сможет продолжать помощи Киеву.