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Росія загрожує не лише Україні, а й НАТО, - глава МЗС Чехії

Україна, Понеділок 11 грудня 2023 09:59
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Росія загрожує не лише Україні, а й НАТО, - глава МЗС Чехії Фото: Росія загрожує країнам НАТО (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус, Мілан Лєліч

Реальна російська загроза існує не лише для України, а й для країн, які є членами НАТО. Тому Україні має отримати всю необхідну допомогу.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав голова МЗС Чехії Ян Ліпавський.

"Якщо подивитися на російську стратегію, то вона безперечно така. Вони мають плани створення величезних армій. Тож щодо цього Україна - лише один епізод у набагато ширшій схемі", - сказав він.

За його словами, у цьому контексті будь-яка допомога Україні має сенс.

"Якщо ми зараз припинимо підтримку України та Україна зазнає невдачі, ми, як Європа, як європейська спільнота, як трансатлантична спільнота, зіткнемося з Росією ще ближче. Тому нам потрібно допомогти Україні будь-яким можливим способом", - сказав міністр.

Як зазначив Липавський, союзники мають надати Україні те, що необхідно підтримати Україну у її прагненні стати членом ЄС та НАТО, "бо саме за це українці борються щодня".

"І, звісно, наше величезне завдання — відправити та забезпечити цю допомогу. І знову ж таки, навіть якби ми не відправляли її в Україну, за кілька років Росія вигадає щось нове, і це залишиться загрозою європейській безпеці. Тож нам потрібно зробити це зараз. Це на благо України, на наше благо, і це буде дуже велике завдання", - додав міністр.

Скорочення допомоги Україні

Нагадаємо, за даними Кільського інституту світової економіки, обсяг нової виділеної допомоги Україні з серпня по жовтень 2023 року різко скоротився: загальна вартість нових пакетів становила лише 2,11 млрд євро, що є найнижчою сумою з січня 2022 року.

Основною групою активних донорів, що залишилася, є окремі європейські країни, такі як Хорватія, Фінляндія, Німеччина, Ірландія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Швеція і Швейцарія, а також країни НАТО, такі як Канада і Великобританія.

За даними Пентагону, США залишилося близько 5,9 млрд доларів на військову допомогу Україні. Якщо Конгрес не схвалить пакет на 60 млрд доларів, Вашингтон не зможе продовжувати допомоги Києву.

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