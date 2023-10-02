Россия задействовала древнюю морскую авиацию в Черном море, - британская разведка

В последние недели морская авиация Черноморского флота России взял на себя важную роль в операциях флота, который пытается справиться с параллельными угрозами на южном фланге войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, военно-морская авиация уделяет особое внимание операциям по морскому воздушному патрулированию, основной задачей которых, скорее всего, является раннее обнаружение беспилотных надводных кораблей.

По данным британской разведки, ключевым российским активом в этих операциях являются самолеты-амфибии Бe-12, спроектированные в 1950-х годах и вылетающие с баз в оккупированном Крыму.

Кроме того, боевые самолеты Су-24 проводят ударные операции на море, включая как минимум один недавний воздушный удар по стратегически важному острову Змеиный.

"Поскольку перед лицом угроз Севастополю в Новороссийск, скорее всего, будет перебазировано больше сил флота, Россия пытается использовать военно-морскую авиацию для использования сил над северо-западной частью Черного моря", - отмечают в Минобороны Британии.

Удары по флоту

Напомним, Черноморский флот России за последние недели подвергся серии крупных атак. По данным британской разведки, физическое повреждение ЧФ серьезное, но локальное. Флот по-прежнему способен выполнять свои основные военные задачи по нанесению ударов крылатыми ракетами и патрулированию.

Военный эксперт Владислав Селезнев в комментарии РБК-Украина заявил, что ударами по Крыму армия готовит поле для новой битвы.

По информации источников Bloomberg, уничтожения оружия, баз и линий снабжения в Крыму - это часть более широкой стратегии Киева в наступлении на юге.