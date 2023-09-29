Удары по Крыму - часть более широкой стратегии Украины, - Bloomberg

Украина активизировала ракетные удары и удары беспилотников по оккупированному Россией Крыму, уничтожая оружие, базы и линии снабжения. Это часть более широкой стратегии Киева в наступлении на юге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Уничтожив передовые системы ПВО, защищавшие полуостров, Украина применила крылатые ракеты и беспилотники для уничтожения кораблей и штаба Черноморского флота России, а также отбила буровые платформы, используемые для радиолокационной деятельности. В результате российский флот был еще более ограничен, что сократило возможности Кремля, сообщил агентству анонимный европейский чиновник.

По словам чиновника, эти операции являются частью более широкой стратегии, нацеленной на российские линии снабжения, логистику и способность проводить наступательные операции.

Участившиеся удары подчеркивают прогресс Украины в постепенном ослаблении военных возможностей России и служат напоминанием о более широкой стратегической цели - Крымский полуостров, который Москва оккупировала в 2014 году. Но они вряд ли позволят Украине совершить решающий прорыв в наземной войне в этом году, сказал чиновник.

Значение ударов

Как отмечает Bloomberg, смелые шаги в Крыму могут дать импульс президенту Украины Владимиру Зеленскому, поскольку он старается сохранить жизненно важную поддержку, поступающую от западных союзников, особенно на фоне растущих призывов некоторых республиканцев в Конгрессе США ограничить помощь и требований кандидатов в президенты от Республиканской партии полностью прекратить ее.

Во время поездки в Вашингтон на прошлой неделе Зеленский предупредил, что Украине грозит поражение без постоянной помощи, и пообещал продолжать боевые действия всю осень и зиму, пишет Bloomberg.

Удар по штабу

Напомним, Черноморский флот России (ЧФ) за последние недели подвергся серии крупных атак, кульминацией которых стали удары по его штабам 20 и 22 сентября 2023 года. По данным британской разведки, физическое повреждение ЧФ серьезное, но локальное. Флот по-прежнему способен выполнять свои основные военные задачи по нанесению ударов крылатыми ракетами и патрулированию.

По данным украинской стороны, ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе 22 ликвидировал 34 офицера. Еще 105 оккупантов получили ранения, штабное здание восстановлению не подлежит.

Военный эксперт Владислав Селезнев в комментарии РБК-Украина заявил, что ударами по Крыму армия готовит поле для новой битвы.

До этого, 13 сентября по бухте временно оккупированного Севастополя был нанесен ракетный удар. В результате атаки повреждены подлодка и десантный корабль "Минск". Этот третий по счету большой десантный корабль, пораженный за время полномасштабного вторжения России, а также первая подлодка.