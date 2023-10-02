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Росія задіяла стару морську авіацію у Чорному морі, - британська розвідка

Україна, Понеділок 02 жовтня 2023 08:38
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Росія задіяла стару морську авіацію у Чорному морі, - британська розвідка Фото: літак Бе-12 (Вікипедія)
Автор: Олександр Білоус

В останні тижні морська авіація Чорноморського флоту Росії взяла на себе важливу роль в операціях флоту, який намагається впоратися з паралельними погрозами на південному фланзі війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як наголошується у зведенні, військово-морська авіація приділяє особливу увагу операціям з морського повітряного патрулювання, основним завданням яких, найімовірніше, є раннє виявлення безпілотних надводних кораблів.

За даними британської розвідки, ключовим російським активом у цих операціях є літаки-амфібії Бе-12, які спроектовані в 1950-х роках і вилітають з баз в окупованому Криму.

Крім того, бойові літаки Су-24 проводять ударні операції на морі, включаючи щонайменше один недавній повітряний удар по стратегічно важливому острову Зміїний.

"Оскільки перед загрозами Севастополю в Новоросійськ, швидше за все, буде перебазовано більше сил флоту, Росія намагається використовувати військово-морську авіацію для використання сил над північно-західною частиною Чорного моря", - зазначають у Міноборони Британії.

Удари по флоту

Нагадаємо, Чорноморський флот Росії за останні тижні зазнав серії великих атак. За даними британської розвідки, фізичне пошкодження ЧФ серйозне, але локальне. Флот, як і раніше, здатний виконувати свої основні військові завдання щодо завдання ударів крилатими ракетами і патрулювання.

Військовий експерт Владислав Селезньов у коментарі РБК-Україна заявив, що ударами по Криму армія готує поле для нової битви.

За інформацією джерел Bloomberg, знищення зброї, баз та ліній постачання у Криму - це частина ширшої стратегії Києва у наступі на півдні.

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