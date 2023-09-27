Поле для новой битвы: эксперт о стратегическом значении удара по штабу в Севастополе

Об этом говорится в материале РБК-Украина " ВСУ готовят поле новой битвы. Где именно и как скоро окружат Бахмут: обзор фронта ".

Военный эксперт, бывший начальник пресс-службы Генштаба Владислав Селезнев раскрывает стратегическое значение этого удара. Во-первых, при ликвидации командования разбалансируется военное управление, а во-вторых, оккупантам понадобится время, чтобы восстановить коммуникации и надежную связь.

"И мы понимаем, если удары по штабу произошли уже во второй раз, то такая "бавовна" будет случаться и в будущем. И судя по крайним датам, тревога и взрывы постоянно происходят над Севастополем и в разных уголках Крыма. То есть украинская армия готовит поле для новой битвы", - сказал он.

В то же время, он не готов говорить, что Украина в ближайшее время будет деоккупировать Крым. "У меня нет доступа к планам Генштаба и мне трудно представить, каким образом это можно реализовать", - рассказал он.

Удар по штабу

Напомним, 22 сентября был нанесен ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе.

По данным украинской стороны, ликвидированы 34 офицера, в том числе командующего Черноморским флотом России вице-адмирал Виктор Соколов. Еще 105 окупантов получили ранения, штабное здание восстановлению не подлежит. Примечательно, что удар был ювелирным, оккупационные власти заявили об отсутствии жертв среди гражданских.

Ликвидация Соколова сама по себе влечет историческое событие, поскольку последним погибшим на войне командующим флотом РФ был вице-адмирал Степан Макаров в 1904 году.

Однако вчера минобороны России опубликовало фото с Соколовым на совещании у Сергея Шойгу. Поэтому данные по его ликвидации еще уточняются.

По словам генерала командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадного генерала Александра Тарнавского, удары по россиянам в Крыму и Севастополе важны для успеха украинского контрнаступления. Потому что он заключается не только в уничтожении противника перед собой, но и поражении мест сосредоточения техники, личного состава и командных пунктов.