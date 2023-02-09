РФ готовится к новым наступлениям. Генсек НАТО призвал и дальше снабжать Украину оружием

Нет никаких признаков, что Россия готовится к миру, а наоборот Кремль готовит новое наступление в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга во время совместной пресс-конференции в среду с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает The Guardian .

"К сожалению, мы не видим признаков того, что Россия готовится к миру. Наоборот, Москва готовится к новым военным наступлениям", - сказал он.

По этой причине, по словам генсека НАТО, Альянс должен продолжать снабжать Украину оружием, которое ей необходимо, "чтобы отвоевать территорию и победить как суверенное, независимое государство".

Как сообщалось, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что новое наступление российских войск может начаться в Харьковской или Запорожской областях.

Напомним, по данным Института изучения войны, российское военное командование спешит начать новое большое наступление для захвата Донецкой области, не имея достаточной боевой мощи, и ставит нереалистичные сроки.

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