Путин не достиг никаких целей, озвученных в начале полномасштабной войны, - ГУР

Российский диктатор Владимир Путин не добился никаких стратегических задач, целей, которые объявлял в начале полномасштабной войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова.

"Задача РФ оккупировать восток и выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей до конца марта - это сугубо пропагандистская задача, не обоснованная в военном смысле", - отметил Юсов.

При этом, как отметил представитель разведки, враг остается сильным и многочисленным, есть значительное пополнение живой силы.

"Продолжаются публичные ссоры между башнями Кремля и военно-политическим руководством. Наступление агрессора - это очередной этап, РФ не останавливала попыток наступательных действий", - подчеркнул Юсов.

По его словам, враг понимает, боится, спешит и учитывает фактор снабжения вооружений от партнеров Украины и союзников. Также здесь играет и фактор погодных условий, подготовка украинских сил обороны и другие.

"Война, которую ведет РФ, Путин и собственно российский народ, поддерживающий эту войну, - это война геноцидного характера. Мирное население - это одна из целей России в войне: уничтожение, распыление, депортация и в конце концов русификация мирного населения", - говорит Юсов. .

Впрочем, как он добавил, что вместе с этим всем ракетный террор, Путин будет продолжать.

Напомним, российские войска вторглись в Украину по приказу Путина 24 февраля 2022 года. Тогда же было заявлено, что целью "специальной военной операции" является "демилитаризация" и "денацификация" Украины.

Добавим, ранее аналитики ISW сообщали, что Путин боится рисковать для достижения своих целей в войне против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.