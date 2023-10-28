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Россия потеряла около 4 тысяч военных во время наступления на Авдеевку, - Умеров

Суббота 28 октября 2023 09:48
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Россия потеряла около 4 тысяч военных во время наступления на Авдеевку, - Умеров Фото: Рустем Умеров, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

По состоянию на сегодня, 28 октября, российские террористы потеряли около 4 тысяч единиц личного состава во время наступления на Авдеевку, Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

В ходе телефонных переговоров министра обороны Украины Рустема Умерова и главы Пентагона Ллойда Остина, первый поделился с американским коллегой актуальной информацией с поля боя.

"Сообщил потери врага в районе Авдеевки по состоянию на эту минуту - около 4 тысяч солдат", - отметил Умеров.

Что еще говорили?

  • министр обороны Украины поблагодарил главу Пентагона за продолжение эффективного сотрудничества и поставку нашей стране артиллерийских боеприпасов;
  • как пишет пресс-служба Пентагона, стороны также подняли вопрос предстоящей встречи в формате "Рамштайн".

"Дальнейшая поставка ATACMS позволит эффективнее наносить огневые поражения по военной инфраструктуре и командным пунктам в глубоком тылу врага на оккупированных украинских территориях", - пишет пресс-служба Минобороны.

Российское наступление на Авдеевку

Российские террористы около двух недель назад существенно активизировали наступление на Авдеевку. Враг обстреливает город и соседние населенные пункты. Как отметил глава Авдеевской МВА, это наступление - самое масштабное с 2014 года. Для штурмов оккупанты используют преимущественно пехоту, а не технику. Впрочем, наши военные отражают вражеские атаки.

Больше о том, станет ли Авдеевка вторым Бахмутом и почему россияне активизировали наступление именно сейчас - читайте в материале РБК-Украина.

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