ua en ru
Сб, 28 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Умеров обсудил с главой Пентагона будущую встречу в формате "Рамштайн"

Суббота 28 октября 2023 01:45
UA EN RU
Умеров обсудил с главой Пентагона будущую встречу в формате "Рамштайн" Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Министр обороны Украины Рустем Умеров обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином будущую встречу в формате "Рамштайн".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

"Министр обороны Ллойд Остин поговорил сегодня по телефону с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, чтобы обсудить текущую помощь США в обеспечении безопасности Украины перед лицом российской агрессии, а также планы следующей встречи Контактной группы по обороне Украины, которая снова соберет вместе около 50 стран", - говорится в сообщении Пентагона.

Также сообщается, что министры обороны обсудили последние события в Украине и в ходе диалога пообещали поддерживать тесный контакт в дальнейшем.

Что известно о "Рамштайне-16"

Напомним, 11 октября, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе прошла очередная встреча в формате Рамштайн по обороне Украины. В частности, в этот же день состоялась встреча Совета Украина-НАТО. По результатам ряда встреч в рамках "Рамштайна" Украина получит финансовую и военную помощь от стран-партнеров.

Также во время встречи президент Владимир Зеленский поднимал вопросы дополнительных систем ПВО и боеприпасов для артиллерии. Штаты считают это приоритетом при оказании помощи.

Как отметил глава Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун, украинские воины решительно настроены на продолжение контрследующих действий в зимний период, несмотря на усложнение погодных условий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пентагон Рустем Умеров Встреча Рамштайн
NEWS
Россия планирует информатаку против Умерова
Россия планирует информатаку против Умерова
DAILY
Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ