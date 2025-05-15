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В Луцке на фоне атаки дронов раздались взрывы

Четверг 15 мая 2025 06:20
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В Луцке на фоне атаки дронов раздались взрывы Фото: жителей Луцка призвали быть в укрытиях (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Утром, 15 мая, в Луцке раздались несколько звуков взрывов. Сейчас Волынская область находится под атакой дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента и канал мэра Луцка Игоря Полищука.

"Взрывы в Луцке! Прошу быть в укрытии", - написал городской голова в 06:01.

Чуть позже в Воздушных силах ВСУ предупреждали, что на границе Волынской и Ровенской областей зафиксирован "Шахед". Дрон двигался курсом на запад.

Кроме того, Полищук в 06:12 информировал, что к городу приближается еще один дрон (речь шла скорее всего о том, о котором писали военные).

Где объявили тревогу

По состоянию на 06:20 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Волынской, Ровенской, Житомирской, Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Киевской, Черкасской, Сумской, Запорожской и Донецкой областях.

В Луцке на фоне атаки дронов раздались взрывы

Обстріл заходу України

Нагадаємо, що цього ранку під атакую ворожих ударних дронів переважно західна частина України.

Зокрема, якщо проаналізувати карту тривог, то сигнал розповсюджувався зі сходу і рухався у напрямку заходу. Так, у Києві вночі оголосили повітряну тривогу, однак атаки на саме місто судячи з усього не було. Моніторингові канали писали, що ймовірно, БпЛА рухаються транзитом.

До речі, зранку стало відомо, що не лише в Луцьку, але й в Івано-Франківську та області лунали звуки вибухів. Пізніше як уточнив мер Руслан Марцінків, пошкоджень та постраждалих в результаті атаки немає.

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