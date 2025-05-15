В Луцке на фоне атаки дронов раздались взрывы
Утром, 15 мая, в Луцке раздались несколько звуков взрывов. Сейчас Волынская область находится под атакой дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента и канал мэра Луцка Игоря Полищука.
"Взрывы в Луцке! Прошу быть в укрытии", - написал городской голова в 06:01.
Чуть позже в Воздушных силах ВСУ предупреждали, что на границе Волынской и Ровенской областей зафиксирован "Шахед". Дрон двигался курсом на запад.
Кроме того, Полищук в 06:12 информировал, что к городу приближается еще один дрон (речь шла скорее всего о том, о котором писали военные).
Где объявили тревогу
По состоянию на 06:20 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Волынской, Ровенской, Житомирской, Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Киевской, Черкасской, Сумской, Запорожской и Донецкой областях.
Обстріл заходу України
Нагадаємо, що цього ранку під атакую ворожих ударних дронів переважно західна частина України.
Зокрема, якщо проаналізувати карту тривог, то сигнал розповсюджувався зі сходу і рухався у напрямку заходу. Так, у Києві вночі оголосили повітряну тривогу, однак атаки на саме місто судячи з усього не було. Моніторингові канали писали, що ймовірно, БпЛА рухаються транзитом.
До речі, зранку стало відомо, що не лише в Луцьку, але й в Івано-Франківську та області лунали звуки вибухів. Пізніше як уточнив мер Руслан Марцінків, пошкоджень та постраждалих в результаті атаки немає.
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