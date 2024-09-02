Оккупанты продвинулись в Харьковской и Донецкой областях: карты ISW

На фронте в Украине фиксируется продвижение российских захватчиков в районе Глубокого, юго-восточнее Купянска и Покровска, а также юго-западнее Донецка.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на обнародованный 2 сентября отчет Института изучения войны ( ISW ) .

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Российские оккупанты недавно продвинулись в Харьковской области. Геолокационные кадры, опубликованные 1 сентября, показывают, что захватчики продвинулись в пределах западной части Глубокого.

В Харьковской группировке ВСУ сообщили, что перемещение врага вблизи Глубокого носят спорадический характер из-за действий украинских беспилотников.

Кроме того, в ОТГ "Харьков" добавили, что ВСУ отразили российскую штурмовую группу из района возле Волчанского агрегатного завода в центре Волчанска в ночь на 1 сентября.

31 августа и 1 сентября продолжались бои под Липцами и в Волчанске.

Представитель ОТГ "Харьков" ВСУ полковник Виталий Саранцев заявил, что российские подразделения завершают текущее оказание помощи 83-й воздушно-десантной бригаде (ВДВ), и предположил, что сейчас на этих позициях находится около 3000 солдат РФ.

Операция №2 - Луганская область

Российские захватчики недавно продвинулись к юго-востоку от Купянска. Геолокационные кадры, опубликованные 31 августа, показывают, что оккупанты незначительно продвинулись юго-западнее Песчаного.

Российский "военкоры" утверждал, что войска РФ также продвинулись северо-западнее Песчаного, но в ISW не нашли подтверждения этого утверждения.

Другой блогер рассказывал, что войска РФ ведут бои около Сеньково (на правом берегу реки Оскол), имея в виду, вероятно, территорию поля юго-западнее Песчаного, а не в непосредственном районе самого Сеньково, говорится в отчете.

Путинские войска также совершили атаки вблизи Синьковки, около Колисинковки, Лозовой, Новоосинового, Глушковки, Берестового, Твердохлебового, Грековки, Макеевки, Новосадового, Невского, Тернов, Торского, и в районе Серебрянского леса 31 августа и 1 сентября.

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил о захвате Синьковки.

Операция №3 - Донецкая область

Войска РФ 1 сентября продолжили наступательные действия на Северском направлении, но без подтвержденного продвижения.

В Минобороны РФ 1 сентября заявили об оккупации Выемки (юго-восточнее Северского), хотя в ISW не нашли визуального подтверждения этого заявления.

Бои продолжались около Белогоровки, Верхнекаменского, Выемки, Спорного, Раздолевки и Звановки 31 августа и 1 сентября.

Российские захватчики 1 сентября продолжали наступательные действия на направлении Часового Яра, но продвижение не совершили.

Продолжались бои в восточной части Часового Яра, около Калиновки и в направлениях Майское и Марково, возле Ивановского, Белой Горы, Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки 31 августа и 1 сентября.

Российские захватчики 1 сентября продолжили наступательные действия на Торецком направлении, но без продвижения.

Российский "военкоры" утверждал, что войска РФ продвинулись на 800 метров в Дружбе в направлении Дачного, чтобы провести штурм Торецка с севера, хотя в ISW не нашли визуального подтверждения.

31 августа и 1 сентября продолжались бои под Торецком, около Нью-Йорка и Нелиповки.

Российские войска недавно продвинулись в Покровском направлении.

Геолокационные кадры, опубликованные 1 сентября, показывают, что путинские войска продвинулись западнее Михайловки и в пределах центральной части Долиновки, и эксперты ISW оценивают, что россияне, вероятно, захватили поселок.

Аналитики Института изучения войны не нашли подтверждения того, что российские войска действуют в Селидово, несмотря на многочисленные заявления россиян за последние несколько дней, что войска РФ продвинулись в пределах населенного пункта.

В Минобороны РФ утверждали об оккупации н.п. Птичье (юго-восточнее Покровска) по состоянию на 1 сентября, хотя в ISW оценивают, что российские войска захватили населенный пункт еще 22 августа.

Российские "военкоры" рассказывали, что путинские войска продвинулись к югу от Долиновки и достигли Желанное Первое (юго-восточнее Покровска), хотя в ISW не нашли визуального подтверждения этих утверждений.

Бои продолжались в районе Гродовки, Воздвиженки, Зеленого Поля и Калинового и юго-восточнее Покровска в районе Новогродовки, Мариновки, Михайловки, Красного Яра, Селидово и Карловки.

Российские оккупанты 1 сентября продолжали наступательные действия западнее Донецка, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

В Генштабе ВСУ сообщали, что 31 августа и 1 сентября захватчики вели наступательные действия вблизи Красногоровки и Георгиевки.

Войска РФ недавно продвинулись к юго-западу от города Донецк. Геолокационные кадры, опубликованные 31 августа, показывают, что оккупанты продвинулись в северо-восточную часть Константиновки.

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ укрепили свои позиции в пределах и севернее Константиновки и в западной Парасковеевке на участке шириной 6,1 км и глубиной 1,93 км.

Российские источники утверждали, что части морской пехоты РФ вроде бы оттеснили ВСУ в направлении Угледара, и недавно активизировали наступательные действия в этом районе.

В Генштабе ВСУ сообщали, что 31 августа и 1 сентября российские оккупанты вели наступательные действия вблизи Константиновки, Угледара и Водяного.

Войска РФ 1 сентября продолжили наступательные действия в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей, но подтвержденных изменений линии фронта не последовало.

В Генштабе ВСУ проинформировали, что 31 августа и 1 сентября враг вел наступательные действия вблизи Макаровки и Времивки.

31 августа российский блогер заявил, что войска РФ незначительно продвинулись севернее Урожайного и Старомайорского, но в ISW не нашли подтверждения.

"Южная ось"

31 августа и 1 сентября российские захватчики продолжали атаки на западе Запорожской области вблизи Работино и к северо-востоку от Работино около Малой Токмачки, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.

В Генштабе ВСУ сообщили, что 1 сентября российские оккупанты совершили два штурма на неустановленных участках Херсонского направления.

Ситуация на фронте

Ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 1 сентября рассказали, что в течение суток на фронте произошло 166 боевых столкновений.

Также в военном командовании отметили, что на Покровском направлении сохраняется наибольшая интенсивность вражеских атак (62 вражеских штурма с начала суток), а в районе Новогродовки сложилась самая "горячая" ситуация - там произошло 27 боев.