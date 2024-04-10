Россия потеряла под Тоненьким более 70 единиц техники: спутниковые снимки

Что предшествовало

Напомним, спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховой еще в начале марта заявлял о том, что россияне контролируют часть Тоненького. С тех пор враг не смог оккупировать населенный пункт.

При этом 1 апреля Институт изучения войны писал о том, что 30 марта украинские защитники отразили механизированную атаку российских оккупантов численностью в батальон возле Тоненького.

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