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Россия потеряла под Тоненьким более 70 единиц техники: спутниковые снимки

Иллюстративное фото: россияне потеряли много техники под Тоненьким (t.me/suspilnechernihiv)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты потеряли десятки единиц своей военной техники в попытках оккупировать село Тоненькое Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DeepState в Telegram.

DeepState провел анализ спутниковых снимков, которые были сделаны до 6 апреля. На них заметно скопление уничтоженной техники под Тоненьким. 

Фото: уничтоженная техника под Тоненьким (t.me/DeepStateUA)

Всего на снимках обнаружили 82 единицы военной техники: 

  • 5 принадлежат украинским защитникам;
  • 77 принадлежат оккупантам. 

При этом в DeepState отмечают, что в течение последних недель россияне возобновили атаки колоннами. 

"Кроме того, в полях и посадках еще около двух десятков военной техники, которые либо одиночные или в паре - их мы не наносили. Также есть свежая подбитая техника врага и после 6 апреля, но еще нет снимков", - сказано в сообщении. 

Что предшествовало

Напомним, спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховой еще в начале марта заявлял о том, что россияне контролируют часть Тоненького. С тех пор враг не смог оккупировать населенный пункт.

При этом 1 апреля Институт изучения войны писал о том, что 30 марта украинские защитники отразили механизированную атаку российских оккупантов численностью в батальон возле Тоненького.

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