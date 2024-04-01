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ВСУ, похоже, отразили атаку механизированного батальона под Авдеевкой. ISW объясняет, что это значит

Понедельник 01 апреля 2024 06:18
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ВСУ, похоже, отразили атаку механизированного батальона под Авдеевкой. ISW объясняет, что это значит Иллюстративное фото (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Вадим Ребрина

Украинские войска вблизи Тоненького Донецкой области 30 марта, предположительно, отразили механизированную атаку российских оккупантов численностью в батальон. Это может свидетельствовать о том, что накопленный россиянами на данном направлении оперативный резерв не способен обеспечить продвижение в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Институт ссылается на сообщение украинского военного, согласно которому 30 марта российские войска, в том числе подразделения 6-го танкового полка (90-я танковая дивизия Центрального военного округа), бросили 36 танков и 12 БМП в механизированный штурм возле Тоненького.

Геолокационные изображения за 31 марта, которые есть в распоряжении Института, показывают большое количество уничтоженной и поврежденной российской бронетехники и танков вдоль дороги к северо-западу от Тоненького (к западу от Авдеевки).

Украинский защитник заявил, что во время штурма Силы обороны уничтожили 12 российских танков и 8 БМП, отметив, что удар не смог прорвать украинскую линию обороны.

По данным ISW, это первая механизированная атака численностью в батальон с момента начала оккупантами кампании по захвату Авдеевки в конце октября 2023 года.

Также это первое сообщение об участии каких-либо подразделений 90-й танковой дивизии в штурмах после захвата Россией Авдеевки. Согласно оценкам Института, элементы 90-й танковой дивизии вместе с другими российскими частями и соединениями, вероятно, представляют значительный незадействованный оперативный резерв, который российское командование может бросить в наступление к западу от Авдеевки.

Неудача атаки 30 марта у Тоненького, по мнению экспертов, свидетельствует о том, что элементы указанного резерва могут быть слишком деградированными или по другим причинам неспособными возглавить дальнейшее продвижение России на запад в течение короткого срока.

Также в Институте считают, что это может свидетельствовать о способности Украины защищаться от будущего широкомасштабного наступления оккупантов даже несмотря на нехватку боеприпасов.

Ситуация на Авдеевском направлении

Российские войска не остановились на захвате Авдеевки и продолжают наступать большими силами, оккупанты давят на окрестные деревни. В частности, 26 февраля, как стало известно, ВСУ вышли из населенного пункта Ласточкино. Днем позже ВСУ совершили тактический отход от сел Северное и Степное на Авдеевском направлении.

Ранее заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин отмечал, что основное направление, где россияне давят – линия населенных пунктов "Бердичи – Орловка". Позже главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что российские штурмовые подразделения пытаются прорвать оборону наших войск и захватить населенные пункты Тоненькое, Орловка, Семеновка, Бердичи, Красногоровка.

Жорин 28 марта сообщал, что сейчас внимание россиян сконцентрировано на попытках "ворваться" в село Семеновка, но пока им этого не удается.

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ВСУ, похоже, отразили атаку механизированного батальона под Авдеевкой. ISW объясняет, что это значит
ВСУ, похоже, отразили атаку механизированного батальона под Авдеевкой. ISW объясняет, что это значит
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