Росія втратила під Тоненьким понад 70 одиниць техніки: супутникові знімки

Російські окупанти втратили десятки одиниць своєї військової техніки у спробах окупувати село Тоненьке Донецької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DeepState в Telegram.
DeepState провів аналіз супутникових знімків, які були зроблені до 6 квітня. На них помітне накопичення знищеної техніки під Тоненьким.
Загалом на знімках виявили 82 одиниці військової техніки:
При цьому у DeepState зазначають, що протягом останніх тижнів росіяни відновили атаки колонами.
"Крім того, в полях та посадках ще близько двох десятків військової техніки, які або одиночні або в парі - їх ми не наносили. Також є свіжа підбита техніка ворога і після 6 квітня, але ще немає знімків", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, спікер ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій ще на початку березня заявляв про те, що росіяни контролюють частину Тоненького. З того часу ворог не зміг окупувати населений пункт.
При цьому 1 квітня Інститут вивчення війни писав про те, що 30 березня українські захисники відобразили механізовану атаку російських окупантів чисельністю до батальйону біля Тоненького.
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