Росія втратила під Тоненьким понад 70 одиниць техніки: супутникові знімки

Що передувало

Нагадаємо, спікер ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій ще на початку березня заявляв про те, що росіяни контролюють частину Тоненького. З того часу ворог не зміг окупувати населений пункт.

При цьому 1 квітня Інститут вивчення війни писав про те, що 30 березня українські захисники відобразили механізовану атаку російських окупантів чисельністю до батальйону біля Тоненького.

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