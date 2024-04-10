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Росія втратила під Тоненьким понад 70 одиниць техніки: супутникові знімки

Ілюстративне фото: росіяни втратили багато техніки під Тоненьким (t.me/suspilnechernihiv)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти втратили десятки одиниць своєї військової техніки у спробах окупувати село Тоненьке Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DeepState в Telegram.

DeepState провів аналіз супутникових знімків, які були зроблені до 6 квітня. На них помітне накопичення знищеної техніки під Тоненьким.

Фото: знищена техніка під Тоненьким (t.me/DeepStateUA)

Загалом на знімках виявили 82 одиниці військової техніки:

  • 5 належать українським захисникам;
  • 77 належать окупантам.

При цьому у DeepState зазначають, що протягом останніх тижнів росіяни відновили атаки колонами.

"Крім того, в полях та посадках ще близько двох десятків військової техніки, які або одиночні або в парі - їх ми не наносили. Також є свіжа підбита техніка ворога і після 6 квітня, але ще немає знімків", - йдеться у повідомленні.

Що передувало

Нагадаємо, спікер ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій ще на початку березня заявляв про те, що росіяни контролюють частину Тоненького. З того часу ворог не зміг окупувати населений пункт.

При цьому 1 квітня Інститут вивчення війни писав про те, що 30 березня українські захисники відобразили механізовану атаку російських окупантів чисельністю до батальйону біля Тоненького.

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