Россия потеряла под Тоненьким более 70 единиц техники: спутниковые снимки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DeepState в Telegram .

DeepState провел анализ спутниковых снимков, которые были сделаны до 6 апреля. На них заметно скопление уничтоженной техники под Тоненьким.

Фото: уничтоженная техника под Тоненьким (t.me/DeepStateUA)

Всего на снимках обнаружили 82 единицы военной техники:

5 принадлежат украинским защитникам;

77 принадлежат оккупантам.

При этом в DeepState отмечают, что в течение последних недель россияне возобновили атаки колоннами.

"Кроме того, в полях и посадках еще около двух десятков военной техники, которые либо одиночные или в паре - их мы не наносили. Также есть свежая подбитая техника врага и после 6 апреля, но еще нет снимков", - сказано в сообщении.