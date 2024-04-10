Росія втратила під Тоненьким понад 70 одиниць техніки: супутникові знімки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DeepState в Telegram .

DeepState провів аналіз супутникових знімків, які були зроблені до 6 квітня. На них помітне накопичення знищеної техніки під Тоненьким.

Фото: знищена техніка під Тоненьким (t.me/DeepStateUA)

Загалом на знімках виявили 82 одиниці військової техніки:

5 належать українським захисникам;

77 належать окупантам.

При цьому у DeepState зазначають, що протягом останніх тижнів росіяни відновили атаки колонами.

"Крім того, в полях та посадках ще близько двох десятків військової техніки, які або одиночні або в парі - їх ми не наносили. Також є свіжа підбита техніка ворога і після 6 квітня, але ще немає знімків", - йдеться у повідомленні.