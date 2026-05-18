Россия уступает даже СССР по количеству международных авиарейсов

20:25 18.05.2026 Пн
2 мин
Сколько стран осталось доступными для прямых рейсов из РФ?
aimg Юлия Голованова
Фото: санкции против РФ бьют по авиасообщению (GettyImages)

Этим летом из российских аэропортов можно будет вылететь прямыми рейсами только в 31-32 страны мира. Сокращение международных маршрутов связывают с санкциями, конфликтами и кризисами в разных регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Важные истории".

В СССР маршрутов было втрое больше

По данным российских туроператоров, в 1980-х годах СССР имел прямое авиасообщение примерно с 80-100 странами мира.

В АТОР (Ассоциация туроператоров России) отмечают, что даже во времена "железного занавеса" международная маршрутная сеть Советского Союза была значительно шире, чем нынешняя российская.

Часть направлений во времена СССР считалась внутренними рейсами, однако даже с учетом этого нынешняя география полетов РФ существенно сократилась.

Куда сейчас могут летать россияне

Из российских аэропортов сейчас доступны рейсы в непризнанную Абхазию, Иран, Израиль, ОАЭ, Оман, Афганистан, а также в страны СНГ и Азии.

Среди доступных направлений - Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Монголия, Вьетнам, КНДР, Гонконг, Индия, Индонезия, Китай, Таиланд, Турция и Сербия.

В то же время часть маршрутов остается малопривлекательной для туристов. В российской ассоциации туроператоров признают, что реально востребованными могут быть лишь около 15 направлений.

Также стоит отметить, что после санкций и международных ограничений Россия так и не смогла восстановить авиасообщение с Саудовской Аравией, Кувейтом, Бахрейном, Алжиром, Венесуэлой и Кубой.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка получила внутренние документы РФ, которые свидетельствуют о серьезных проблемах в российской экономике.

Также стало известно, что Евросоюз ввел новые санкции против российских чиновников и организаций, причастных к депортации украинских детей и их дальнейшей идеологической обработки.

