ВСУ уничтожили еще 730 оккупантов и десятки артсистем: Генштаб обновил потери РФ
Фото: украинский военный (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 730 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 203 тысячи живой силы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.05.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 203 160 (+730) человек ликвидировано;
- танков - 3783 (+2) ед.;
- боевых бронированных машин - 7398 (+16) ед.;
- артиллерийских систем - 3258 (+29) ед.;
- РСЗО - 564 (+1) ед.;
- средства ПВО - 327 (+2) ед.;
- самолетов - 308 (+0) ед.;
- вертолетов - 294 (+0) ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2822 (+21) ед.;
- крылатые ракеты - 1011 (+0) ед.;
- корабли/катера - 18 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 6115 (+12) ед.;
- специальная техника - 425 (+2) ед.;
Фото: потери врага (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что спецназовцы подразделения "Белый волк" показали результаты своей охоты на фронте за текущую неделю. Воины уничтожили 10 вражеских целей.
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