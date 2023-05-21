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ВСУ уничтожили еще 730 оккупантов и десятки артсистем: Генштаб обновил потери РФ

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Воскресенье 21 мая 2023 08:37
ВСУ уничтожили еще 730 оккупантов и десятки артсистем: Генштаб обновил потери РФ Фото: украинский военный (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 730 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 203 тысячи живой силы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.05.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 203 160 (+730) человек ликвидировано;
  • танков - 3783 (+2) ед.;
  • боевых бронированных машин - 7398 (+16) ед.;
  • артиллерийских систем - 3258 (+29) ед.;
  • РСЗО - 564 (+1) ед.;
  • средства ПВО - 327 (+2) ед.;
  • самолетов - 308 (+0) ед.;
  • вертолетов - 294 (+0) ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2822 (+21) ед.;
  • крылатые ракеты - 1011 (+0) ед.;
  • корабли/катера - 18 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6115 (+12) ед.;
  • специальная техника - 425 (+2) ед.;

ВСУ уничтожили еще 730 оккупантов и десятки артсистем: Генштаб обновил потери РФ

Фото: потери врага (facebook.com/GeneralStaff.ua)

    Напомним, РБК-Украина писало о том, что спецназовцы подразделения "Белый волк" показали результаты своей охоты на фронте за текущую неделю. Воины уничтожили 10 вражеских целей.

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