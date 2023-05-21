ВСУ уничтожили еще 730 оккупантов и десятки артсистем: Генштаб обновил потери РФ

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 730 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 203 тысячи живой силы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.05.23 ориентировочно составили:

Напомним, РБК-Украина писало о том, что спецназовцы подразделения "Белый волк" показали результаты своей охоты на фронте за текущую неделю. Воины уничтожили 10 вражеских целей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.