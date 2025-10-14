Британская разведка назвала свою версию по потерям РФ на войне против Украины
Россия потеряла с начала войны в Украине около 1 118 000 военных, в частности в этом году - до 332 тысяч представителей своей армии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные британской разведки.
Согласно статистике, зарегистрированный уровень потерь армии оккупантов уменьшался с марта по август 2025 года, однако в октябре постоянно рос, превышая 1000 человек ежедневно (в период с 5 по 12 октября).
Также разведка Британии приводит данные Генерального штаба ВСУ, которые свидетельствуют о том, что среднесуточные потери России в прошлом месяце составили 950 человек, и этот показатель выше августовского.
В то же время среднесуточные потери армии врага в сентябре были самыми низкими с апреля 2024 года.
Последние данные о фронте
Отметим, что по данным Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери россиян с начала полномасштабного вторжения в 2022 году составляют около 1 125 150 человек, в том числе 1200 человек за минувшие сутки.
Также сообщалось, что на днях на фронте возросло количество боев ВСУ с врагом. Самым горячим до сих пор остается Покровское направление.
Дальнейшие планы Кремля
Британская разведка также сообщала, зачем Россия хочет ввести круглогодичный призыв в армию. Согласно данным аналитиков, за таким решением стоит, в частности, желание властей РФ снизить чувствительность населения к мобилизации.
При этом на прошлой неделе глава Кремля Владимир Путин заявил, что вторжение в Украину в 2022 году было "правильным и своевременным".