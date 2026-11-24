Россия предлагала США общую добычу нефти на Сахалине: что известно
В ходе переговоров о войне в Украине Путин предлагал спецпосланнику президента США Джареду Кушнеру бизнес-соглашения в обмен на ослабление санкций. Среди них - общая добыча нефти возле Сахалина и поставки дизеля в США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Magazine.
В сентябре Кушнер и еще один спецпосланник президента США Стив Уиткофф встретились с Путиным в Кремле. По данным Financial Times, среди предложенных Россией соглашений была общая американо-российская добыча нефти у острова Сахалин.
The New York Times писала, что Путин также предложил продать подсанкционную российскую энергетическую компанию консорциуму. В него должны были войти фирма брата президента ОАЭ, катарская компания - партнер Кушнера в Албании, и великий донор Трампа. Сам Кушнер отрицает, что этот вопрос обсуждали.
Кроме того, россияне предложили поставлять в США дизельное топливо в преддверии промежуточных выборов. По данным издания, Путин хотел, чтобы Трамп приостановил часть санкций.
"Он пытается соблазнить Джареда и других бизнес-соглашениями", - считает бывшая советница Белого дома по России Фиона Гилл.
Во время одной из встреч Путин показал Кушнеру дело из государственного архива об участии его деда в партизанском движении во время Холокоста. Кушнер воспринял это как тонкий намек, что Россия была союзницей Америки против нацистов.
Напомним, на переговорах в Абу-Даби Кушнер заявил, что Путин готов к миру "в надлежащих условиях". В то же время в Москве подвергали сомнению готовность Украины и Европы к договоренностям.
После этого, 12 ноября, Уиткофф и Кушнер встретились с Путиным в Москве. Глава Кремля заявил, что Россия не признает "серые зоны", а иностранные войска в Украине сочтут законной целью.
Ранее The Wall Street Journal писала, что США обсуждают вступление Украины в НАТО в обмен на территориальные уступки. Эту идею Кушнер неоднократно поднимал на закрытых встречах с европейцами.
Кремль, в свою очередь, снова требует заблокировать вступление Украины в Альянс. Москва тоже не хочет, чтобы на украинской территории размещались западные войска.