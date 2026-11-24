В ходе переговоров о войне в Украине Путин предлагал спецпосланнику президента США Джареду Кушнеру бизнес-соглашения в обмен на ослабление санкций. Среди них - общая добыча нефти возле Сахалина и поставки дизеля в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Magazine .

В сентябре Кушнер и еще один спецпосланник президента США Стив Уиткофф встретились с Путиным в Кремле. По данным Financial Times, среди предложенных Россией соглашений была общая американо-российская добыча нефти у острова Сахалин.

The New York Times писала, что Путин также предложил продать подсанкционную российскую энергетическую компанию консорциуму. В него должны были войти фирма брата президента ОАЭ, катарская компания - партнер Кушнера в Албании, и великий донор Трампа. Сам Кушнер отрицает, что этот вопрос обсуждали.

Кроме того, россияне предложили поставлять в США дизельное топливо в преддверии промежуточных выборов. По данным издания, Путин хотел, чтобы Трамп приостановил часть санкций.

"Он пытается соблазнить Джареда и других бизнес-соглашениями", - считает бывшая советница Белого дома по России Фиона Гилл.

Во время одной из встреч Путин показал Кушнеру дело из государственного архива об участии его деда в партизанском движении во время Холокоста. Кушнер воспринял это как тонкий намек, что Россия была союзницей Америки против нацистов.