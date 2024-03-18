Минобороны РФ сменило командующего ЧФ для защиты кораблей от ударов ВСУ, - ISW

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

По мнению военных аналитиков, позиция министра обороны РФ Сергея Шойгу относительно "защиты" Черноморского флота создает условия, чтобы министр мог либо приписать себе заслуги, если ЧФ будет эффективнее защищаться от украинских ударов, или же обвинил других командиров, если ЧФ потерпит неудачу в этих усилиях.

Отмечается, что удары ВСУ в Черном море заставили ЧФ передислоцировать большинство своих военно-морских средств с главной базы в Севастополе на меньшие базы и с меньшими возможностями в Новороссийске и других местах.

По данным Центра стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины (StratCom), украинские удары вывели из строя примерно 33% боевых кораблей ЧФ по состоянию на начало февраля 2024 года, в том числе 24 корабля и одну подводную лодку.

В отчете ISW также отмечается, что Шойгу посетил командный пункт Черноморского флота в оккупированном Севастополе в Крыму, где он получил доклады об украинских операциях и эффективности ЧФ.

По его словам, ЧФ должен проводить ежедневные учения по отражению ударов и приказал флоту установить дополнительное вооружение, в частности крупнокалиберные системы и пулеметы для усиления российской обороны.

"Шойгу также заслушал доклад от российского вице-адмирала Сергея Пинчука, который, по сообщениям некоторых российских источников, недавно заменил адмирала Виктора Соколова на посту командующего ЧФ. Однако ISW не может подтвердить это заявление", - говорится в отчете.

Ситуация в Черноморском флоте РФ

После ряда существенных потерь российских кораблей в Черном море, 10 марта Минобороны РФ отстранило адмирала Николая Евменова с должности главнокомандующего ВМФ РФ и заменило командующим Северного флота адмиралом Александром Моисеевым.

В ВМС Украины отметили, что сейчас Россия находится в ситуации, когда ей приходится искать решение во избежание дальнейших потерь на море.

В ночь с 4 на 5 марта спецподразделение ГУР МО "Group 13" недалеко от Керченского пролива нанесло удар по патрульному кораблю Черноморского флота "Сергей Котов". В результате атаки морскими дронами Magura V5 корабль был ликвидирован. Это третье судно Черноморского флота России, которое затонуло за последние пять недель.

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