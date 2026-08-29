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Россия утром нанесла повторный удар по Киевщине, поврежден склад "Агромата"

14:18 29.08.2026 Сб
2 мин
В ГСЧС показали кадры масштабного пожара под Киевом
aimg Татьяна Степанова
Россия утром нанесла повторный удар по Киевщине, поврежден склад "Агромата" Фото: Россия утром нанесла повторный удар по Киевщине (t.me/dsns_telegram)
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После ночной атаки утром 29 августа российские войска нанесли повторный удар по Киевской области. В частности, поврежден склад сети строительных магазинов "Агромат".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС и пресс-службу компании.

С самого утра спасатели ликвидируют последствия повторной атаки.

После ночной атаки враг нанес повторный удар, в результате которого возникли пожары на логистических объектах.

В настоящее время чрезвычайники задействованы на нескольких локациях и ликвидируют масштабные пожары.

"Сегодня утром в результате прямого попадания врага один из наших складовна Киевщине получил значительные повреждения. Самое важное - люди. Все живы, никто из нашей команды не пострадал", - сообщили в пресс-службе "Агромата".

В настоящее время компания оценивает масштабы разрушений и перестраивает рабочие процессы. Из-за ситуации возможны задержки с выполнением отдельных заказов.

Магазины "Агромат" и онлайн-магазин продолжают работать.

Удар по складам в Киевской области

Напомним, вечером 28 августа из-за российской атаки в Бучанском районе на Киевщине загорелся пожар в складских помещениях. Пожар сопровождался взрывами и последующей детонацией. Известно о 27 погибших и более 40 пострадавших.

Из-за масштабного пожара временно перекрыли движение всех транспортных средств на участке трассы М-06 "Киев - Чоп" с 15-го по 32-й километр.

На вражеский удар уже отреагировал премьер-министр Украины Сергей Корецкий. Он заявил, что недавняя трагедия в Вишневом не стала уроком, намекнув таким образом, что россияне могли атаковать военный состав в селе Мила.

Прокуратура приступила к расследованию в Бучанском районе, где после удара РФ на территории предприятия возникла детонация. В частности, будет проверена законность размещения взрывоопасных предметов.

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