Россия утром нанесла повторный удар по Киевщине, поврежден склад "Агромата"

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После ночной атаки утром 29 августа российские войска нанесли повторный удар по Киевской области. В частности, поврежден склад сети строительных магазинов "Агромат".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС и пресс-службу компании.

С самого утра спасатели ликвидируют последствия повторной атаки. После ночной атаки враг нанес повторный удар, в результате которого возникли пожары на логистических объектах. В настоящее время чрезвычайники задействованы на нескольких локациях и ликвидируют масштабные пожары. "Сегодня утром в результате прямого попадания врага один из наших складовна Киевщине получил значительные повреждения. Самое важное - люди. Все живы, никто из нашей команды не пострадал", - сообщили в пресс-службе "Агромата". В настоящее время компания оценивает масштабы разрушений и перестраивает рабочие процессы. Из-за ситуации возможны задержки с выполнением отдельных заказов. Магазины "Агромат" и онлайн-магазин продолжают работать.