РФ ударила по складам в районе Житомирской трассы, раздаются повторные взрывы
Из-за российской атаки в Бучанском районе произошел пожар в складских помещениях. Чрезвычайная ситуация сопровождается взрывами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Киевской областной государственной администрации Тимура Ткаченко в Telegram.
Пожар в районе Житомирской трассы
Ткаченко отметил, что из-за масштабного пожара временно перекрыто движение всех транспортных средств на участке трассы М-06 "Киев - Чоп" с 15 по 32 километр.
"На месте работают экстренные службы. Спасатели ликвидируют последствия атаки и делают все возможное, чтобы локализовать пожар", - заметил он.
Информация о пострадавших, масштабах разрушений и других последствиях уточняется.
Ткаченко попросил жителей района не приближаться к месту происшествия и следовать указаниям экстренных служб.
Что известно о ЧС
Первыми о взрывах вблизи Житомирской трассы сообщили в соцсетях.
Затем появилось видео с масштабным пожаром.
Пользователи писали о большом "прилете", однако официальной информации тогда еще не было.
Ранее РБК-Украина писало, что движение по обоим направлениям по части Житомирской трассы перекрыто. Есть альтернативные маршруты.
Также сообщалось, что Киевская область подверглась уже 38 вражеским атакам, начиная с первого попадания ночью 27 августа.
Кроме того, вечером 28 августа Россия продолжает бить по Киеву и области. Это привело к ранениям двух человек. Спасатели тушат масштабные пожары.