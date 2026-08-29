Росія вранці завдала повторного удару по Київщині, пошкоджено склад "Агромата"

Після нічної атаки вранці 29 серпня російські війська завдали повторного удару по Київській області. Зокрема, пошкоджено склад мережі будівельних магазинів "Агромат".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС та пресслужбу компанії.

Наразі компанія оцінює масштаби руйнувань та перебудовує робочі процеси. Через ситуацію можливі затримки з виконанням окремих замовлень.

"Сьогодні зранку внаслідок прямого влучання ворога один із наших складів на Київщині зазнав значних пошкоджень. Найважливіше - люди. Усі живі, ніхто з нашої команди не постраждав", - повідомили у пресслужбі "Агромата".

Наразі надзвичайники задіяні на кількох локаціях та ліквідовують масштабні пожежі.

Після нічної атаки ворог здійснив повторний удар, внаслідок якого виникли пожежі на логістичних об’єктах.

Від самого ранку рятувальники ліквідовують наслідки повторної російської атаки

Удар по складах на Київщині

Нагадаємо, ввечері 28 серпня через російську атаку у Бучанському районі на Київщині зайнялася пожежа у складських приміщеннях. Пожежа супроводжувалася вибухами та подальшою детонацією. Відомо про 27 загиблих та понад 40 постраждалих.

Через масштабну пожежу тимчасово перекрили рух усіх транспортних засобів на ділянці траси М-06 "Київ - Чоп" з 15-го по 32-й кілометр.

На ворожий удар вже відреагував прем’єр-міністр України Сергій Корецький. Він заявив, що нещодавня трагедія у Вишневому не стала уроком, натякнувши таким чином, що росіяни могли атакувати військовий склад у селі Міла.

Прокуратура почала розслідування у Бучанському районі, де після удару РФ на території підприємства виникла детонація. Зокрема, буде перевірено законність розміщення вибухонебезпечних предметів.