ua en ru
Сб, 29 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росія вранці завдала повторного удару по Київщині, пошкоджено склад "Агромата"

14:18 29.08.2026 Сб
2 хв
У ДСНС пооказали кадри масштабної пожежі під Києвом
aimg Тетяна Степанова
Росія вранці завдала повторного удару по Київщині, пошкоджено склад "Агромата" Фото: Росія вранці завдала повторного удару по Київщині (t.me/dsns_telegram)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Після нічної атаки вранці 29 серпня російські війська завдали повторного удару по Київській області. Зокрема, пошкоджено склад мережі будівельних магазинів "Агромат".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС та пресслужбу компанії.

Від самого ранку рятувальники ліквідовують наслідки повторної російської атаки

Після нічної атаки ворог здійснив повторний удар, внаслідок якого виникли пожежі на логістичних об’єктах.

Наразі надзвичайники задіяні на кількох локаціях та ліквідовують масштабні пожежі.

"Сьогодні зранку внаслідок прямого влучання ворога один із наших складів на Київщині зазнав значних пошкоджень. Найважливіше - люди. Усі живі, ніхто з нашої команди не постраждав", - повідомили у пресслужбі "Агромата".

Наразі компанія оцінює масштаби руйнувань та перебудовує робочі процеси. Через ситуацію можливі затримки з виконанням окремих замовлень.

Магазини "Агромат" та онлайн-магазин продовжують працювати.

Удар по складах на Київщині

Нагадаємо, ввечері 28 серпня через російську атаку у Бучанському районі на Київщині зайнялася пожежа у складських приміщеннях. Пожежа супроводжувалася вибухами та подальшою детонацією. Відомо про 27 загиблих та понад 40 постраждалих.

Через масштабну пожежу тимчасово перекрили рух усіх транспортних засобів на ділянці траси М-06 "Київ - Чоп" з 15-го по 32-й кілометр.

На ворожий удар вже відреагував прем’єр-міністр України Сергій Корецький. Він заявив, що нещодавня трагедія у Вишневому не стала уроком, натякнувши таким чином, що росіяни могли атакувати військовий склад у селі Міла.

Прокуратура почала розслідування у Бучанському районі, де після удару РФ на території підприємства виникла детонація. Зокрема, буде перевірено законність розміщення вибухонебезпечних предметів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київська область Війна в Україні Атака дронів
Новини
У селі Мила під Києвом значно зросла кількість загиблих через удар РФ по складах
У селі Мила під Києвом значно зросла кількість загиблих через удар РФ по складах
Аналітика
Відродження на згарищі чи будівництво ТРЦ: що буде з книжковим ринком на Почайні
Ірина Костюченко, Олег Хомчук Відродження на згарищі чи будівництво ТРЦ: що буде з книжковим ринком на Почайні