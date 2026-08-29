ua en ru
Сб, 29 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Прокуратора расследует детонацию у Житомирской трассы после атаки РФ: пострадали 6 человек

00:31 29.08.2026 Сб
2 мин
Что сказали в Офисе генпрокурора об инциденте?
aimg Эдуард Ткач
Прокуратора расследует детонацию у Житомирской трассы после атаки РФ: пострадали 6 человек Фото: ликвидация последствий атаки продолжается (facebook.com/DSNSKyiv)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Прокуратура начала расследование в Бучанском районе Киевской области, где 28 августа после удара РФ на территории предприятия возникла детонация. В частности, будет проверена законность размещения взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генерального прокурора Украины.

В ведомстве сообщили, что предварительно, 28 августа около 20:10 в селе Мила в Бучанском районе Киевской области, произошло попадание или падение беспилотника на территории одного из предприятий.

"На территории предприятия возник масштабный пожар и начался детонация. На месте работают подразделения ГСЧС и другие экстренные службы. По состоянию на 23:09 известно о пяти пострадавших", - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что в результате происшествия в Бучанском районе уничтожен частный жилой дом, и еще 7 домов повреждены. Кроме того, повреждены пожарный автомобиль и пансионат для пожилых людей.

"Следствие будет устанавливать не только все обстоятельства российской атаки, но и причины и условия, которые могли существенно усилить ее последствия. В частности, будет проверена законность размещения и хранения на территории предприятия взрывоопасных предметов и материалов, наличие необходимых разрешений и согласований, а также действия должностных лиц, принимавших соответствующие решения", - говорится в сообщении.

Тем временем глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко заявил, что в результате масштабного пожара огонь распространился на частные жилые дома. Пожары в 5 домах и заведении питания уже ликвидирован.

По его словам, по состоянию на данный момент эвакуированы 165 человек. В то же время, количество пострадавших возросло уже до 6.

Что еще важно знать

Напомним, что на ситуацию уже отреагировал премьер-министр Украины Сергей Корецкий. Он заявил, что недавняя трагедия в Вышневом не стала уроком, намекнув таким образом, что россияне могли атаковали в селе Мила военный склад.

Как известно, в 6 июля в Киевской области уже была похожая ситуация. Тогда россияне нанесли удар по Вышневому, в результате чего были взрывы и повторная детонация. Позже выяснилось, что под удар попал склад боеприпасов одного из предприятий "Укроборонпрома".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киевская область Война в Украине
Новости
Террор для бизнеса. Два дня подряд под ударом РФ "Эпицентр", "Новая почта", продукты и книги
Террор для бизнеса. Два дня подряд под ударом РФ "Эпицентр", "Новая почта", продукты и книги
Аналитика
Возрождение на пепелище или строительство ТРЦ: что будет с книжным рынком на Почайне
Ирина Костюченко, Олег Хомчук Возрождение на пепелище или строительство ТРЦ: что будет с книжным рынком на Почайне