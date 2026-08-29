Прокуратора расследует детонацию у Житомирской трассы после атаки РФ: пострадали 6 человек
Прокуратура начала расследование в Бучанском районе Киевской области, где 28 августа после удара РФ на территории предприятия возникла детонация. В частности, будет проверена законность размещения взрывоопасных предметов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генерального прокурора Украины.
В ведомстве сообщили, что предварительно, 28 августа около 20:10 в селе Мила в Бучанском районе Киевской области, произошло попадание или падение беспилотника на территории одного из предприятий.
"На территории предприятия возник масштабный пожар и начался детонация. На месте работают подразделения ГСЧС и другие экстренные службы. По состоянию на 23:09 известно о пяти пострадавших", - говорится в сообщении.
В прокуратуре добавили, что в результате происшествия в Бучанском районе уничтожен частный жилой дом, и еще 7 домов повреждены. Кроме того, повреждены пожарный автомобиль и пансионат для пожилых людей.
"Следствие будет устанавливать не только все обстоятельства российской атаки, но и причины и условия, которые могли существенно усилить ее последствия. В частности, будет проверена законность размещения и хранения на территории предприятия взрывоопасных предметов и материалов, наличие необходимых разрешений и согласований, а также действия должностных лиц, принимавших соответствующие решения", - говорится в сообщении.
Тем временем глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко заявил, что в результате масштабного пожара огонь распространился на частные жилые дома. Пожары в 5 домах и заведении питания уже ликвидирован.
По его словам, по состоянию на данный момент эвакуированы 165 человек. В то же время, количество пострадавших возросло уже до 6.
Что еще важно знать
Напомним, что на ситуацию уже отреагировал премьер-министр Украины Сергей Корецкий. Он заявил, что недавняя трагедия в Вышневом не стала уроком, намекнув таким образом, что россияне могли атаковали в селе Мила военный склад.
Как известно, в 6 июля в Киевской области уже была похожая ситуация. Тогда россияне нанесли удар по Вышневому, в результате чего были взрывы и повторная детонация. Позже выяснилось, что под удар попал склад боеприпасов одного из предприятий "Укроборонпрома".