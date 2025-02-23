КНДР в этом году планирует дать России 148 баллистических ракет, - Буданов

Северная Корея в 2025 году планирует передать дать России 148 ракет. Речь идет о баллистических ракетах типа KN-23.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова во время форума "Украина. Год 2025".

"Первые применения показали низкую точность этого вооружения. После этого при помощи российских специалистов были проведены модернизационные работы, и сейчас точность стала приемлемой. По плану, в этом году КНДР должна поставить России 148 таких ракет", - заявил Буданов.

Он отметил, что КНДР активно начала использовать против Украины свои оперативно тактические ракетные комплексы типа KN-23. Их модернизировали, улучшив точность ракет.

Участие КНДР в войне против Украины

Северная Корея осенью 2024 года направила войска в Россию, где они были привлечены к боевым действиям против Украины.

Войска КНДР вместе с армией РФ воюют против Сил обороны Украины в Курской области. По данным ГУР, Северная Корея направила на войну около 12 тысяч солдат.

Как известно, из-за потерь Россия отвели северокорейские силы, но их снова бросили на штурмы.

По словам главкома ВСУ Александра Сырского, потери северокорейских войск в Курской области составляют около 4 тысяч человек убитыми и ранеными. Из трех условных бригад фактически уничтожена одна, две - потеряли боеспособность.

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