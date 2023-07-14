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Индия запустила космический корабль Chandrayaan-3 на Луну: видео операции

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Пятница 14 июля 2023 18:55
Индия запустила космический корабль Chandrayaan-3 на Луну: видео операции Фото: Индия запустила космический корабль Chandrayaan-3 Луна (twitter.com/isro)
Автор: Сергей Пышкин

Индийское космическое агентство успешно запустило космический корабль Chandrayaan-3 на Луну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Space.

Запуск ракеты-носителя GSLV Mark III с космическим кораблем Chandrayaan-3 состоялся с космодрома Сатиашрай в Шрихарикоте, штат Тамилнад.

Уже через 16 минут после начала операции, космический корабль, как и планировалось, отделился от LVM3 и вышел на орбиту вокруг Земли, направляясь на Луну.

Ожидается, что Chandrayaan-3 приземлится на южном полюсе Луны 23 или 24 августа. После приземления, шестиколесный луноход, по имени Pragyan, который питается от собственной солнечной батареи и управляется камерами для избежания препятствий, скатится на поверхность Луны. В частности аппарат оборудован спектрометром для анализа лунного грунта и камней, а также спектроскопом с лазерной индукцией, что позволит ему определять их химический состав.

В целом Chandrayaan-3 является третьей космической миссией Индии на Луну. Первая же была запущена еще в 2008 году, а вторая - в 2019 году.

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